TV Brasil se consolida na nona posição no ranking nacional de TVs

A TV Brasil se consolidou na nona posição no ranking do Painel Nacional das TVs (PNT), que considera o desempenho de 95 emissoras nos 15 centros metropolitanos com medição regular no país. O resultado de maio representa um aumento de 5% em comparação ao mês anterior.

Desde novembro, a emissora vem trabalhando para ampliar o leque de produtos jornalísticos disponíveis para o cidadão brasileiro. Graças a esses esforços, a grade de programação teve um aumento de 288% no conteúdo jornalístico. No que se refere a tempo de exibição, as produções jornalísticas da casa passaram de 43 horas mensais para 65 horas por mês.

Nesse período, a TV Brasil ganhou seis novos jornais: o vespertino Repórter Brasil Tarde, o matutino Repórter Nacional na TV e três produções locais: o Repórter DF, Repórter Rio e Repórter SP. Além destes surgiu também o Resumo Brasil.

Além de mais espaço para o jornalismo, a TV estreou a nova temporada do Sem Censura, que vai ao ar às segundas-feiras, sempre às 21h30. A novela Os Dez Mandamentos também está na grade de programação, de segunda a sábado, às 20h30.

Fonte: Kantar IBOPE Media/ InstarAnalytics / PNT / Maio | 2021 / Rat% Domiciliar / Dia Inteiro