Ucrânia ataca base de bombardeiro russo e provoca enorme explosão

A Ucrânia atacou um importante campo de pouso de bombardeiro estratégico russo nesta quinta-feira (20) com drones, provocando uma enorme explosão e incêndio a cerca de 700 quilômetros das linhas de frente da guerra, disseram autoridades russas e ucranianas.

Vídeos verificados pela Reuters mostraram uma enorme explosão se espalhando a partir do aeródromo, atingindo casas próximas. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as defesas aéreas abateram 132 drones ucranianos sobre regiões russas.

Outros vídeos verificados mostraram uma gigantesca nuvem de fumaça subindo no céu ao amanhecer e um intenso incêndio.

A base em Engels, que remonta aos tempos soviéticos, abriga os bombardeiros estratégicos pesados russos Tupolev Tu-160 com capacidade nuclear, conhecidos não oficialmente como Cisnes Brancos.

Roman Busargin, governador de Saratov, disse que houve um ataque de drones ucraniano na cidade de Engels, que deixou um campo de aviação em chamas, e que os moradores das proximidades foram retirados. Ele não mencionou especificamente a base de Engels, mas ela é o principal campo de pouso da região.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que suas forças atingiram o campo de aviação e provocaram detonações secundárias de munição. Kiev afirmou que a Rússia havia usado a base de Engels para realizar ataques contra a Ucrânia.

Dez pessoas ficaram feridas no ataque, segundo as autoridades locais. Alguns moradores expressaram surpresa ao encontrar várias partes de drones ucranianos em seus jardins. Segundo o canal Shot Telegram, a Ucrânia atacou com drones PD-2 e Liutyi.

O chefe do distrito de Engels, Maxim Leonov, disse que um estado de emergência local havia sido declarado, mas deu poucos detalhes. A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente o que havia ocorrido no campo de pouso.

A Ucrânia já realizou ataques anteriores à base aérea de Engels que datam de dezembro de 2022. Em janeiro, alegou ter atingido um depósito de petróleo que servia à base, causando um grande incêndio que levou cinco dias para ser apagado.