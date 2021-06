TV Paraná Turismo retoma associação à RNCP

A TV Paraná Turismo, canal 9.1 em Curitiba retomou nessa terça-feira (8) a associação à Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A TV Paraná Turismo é ligada à Secretaria de Comunicação Social do estado do Paraná e passa a transmitir o sinal da TV Brasil para a cidade de Curitiba, além de vários municípios do Paraná por meio de suas retransmissoras e afiliadas. A emissora conta ainda com ricas produções próprias.

O início das transmissões do sinal da TV Brasil é imediato. De acordo com o gerente-executivo de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública da EBC, Vancarlos Alves, a expectativa é o sinal chegar a cerca de 2,7 milhões de pessoas na Grande Curitiba, com perspectiva de alcance ainda maior por meio das afiliadas da TV Paraná Turismo no estado.

“A RNCP é uma rede diferenciada, que fortalece a comunicação e o conteúdo regional e essa parceria vai muito além da simples distribuição do conteúdo da TV Brasil, trata-se de um caminho de mão dupla, onde a TV Brasil tem todo o interesse em mostrar as notícias e belezas do Paraná a partir dos conteúdos produzidos pela Afiliada”, explica Alves.

A emissora tem como missão principal exibir o Paraná para o paranaense. Agora, com a retomada da associação à RNCP/TV, poderá exibir o Paraná para o Brasil. A intenção é que seja retomado o intercâmbio de conteúdo entre as duas difusoras públicas.

Rede Nacional de Comunicação Pública

A Rede Nacional de Comunicação Pública busca levar uma programação diversificada a todo o país, fortalecer a comunicação pública, além de destacar e fomentar a produção regional. As afiliadas usam conteúdos produzidos pela empresa diariamente em suas grades de programação. Em contrapartida, a empresa auxilia as emissoras em processos de aquisição de concessões públicas (outorgas), dá suporte técnico especializado em teledifusão, radiodifusão e broadcasting (uso de sinais de satélite, antenas e outras estruturas para espalhar a transmissão pelo território nacional), capacitação e cessão de equipamentos, como transmissores e estações de trabalho.

Atualmente, a Rede Nacional de Comunicação Pública/TV conta com 45 emissoras, entre próprias e afiliadas, além dos veículos públicos da EBC, constando em todas as regiões do país. A expectativa da RNCP é ter uma emissora afiliada de rádio e TV em cada capital brasileira até 2023.