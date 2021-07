Avenida Paulista terá espaço para ciclistas e pedestres no domingo

No próximo domingo (18), a Avenida Paulista, na região central de São Paulo, ficará fechada para carros para permitir o lazer dos pedestres e ciclistas durante parte do dia, em caráter experimental.

De acordo com o Comitê de Eventos da Prefeitura, o tráfego de veículos ficará suspenso das 8h às 12h no trecho entre a Rua da Consolação e a Praça Oswaldo Cruz. A decisão foi tomada pelo comitê, levando em conta que 70% da população elegível já foi vacinada com ao menos uma dose contra a covid-19.

A avenida estava fechada ao público desde março de 2020, devido ao estado de emergência da capital em razão à pandemia do coronavírus. A ação ocorrerá em caráter experimental e de acordo com todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Vigilância Sanitária, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento entre as pessoas, sem aglomerações.

“Neste sentido, o horário para a intervenção, das 8h às 12h, foi escolhido justamente por ser um período mais tranquilo com relação ao número de frequentadores. De acordo com o funcionamento da Paulista, o Comitê irá analisar, em uma segunda etapa, a abertura do Vale do Anhangabaú, na região do Triângulo Histórico, no Centro da cidade”, disse a prefeitura, em nota.