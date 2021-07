Nove ônibus são alvo de vandalismo na capital paulista

Nove ônibus foram alvo de vandalismo no início da manhã de hoje (12) nas Zonas Sul e Leste da capital paulista. Segundo informações da SPtrans, na Zona Leste, por volta de 8h20, o ônibus de prefixo 31.156 (linha 2582/10), teve pneus furados, correia partida, com chave retirada e ficou atravessado na via sentido por grupo de manifestantes. Outro ônibus, de prefixo 48.481 (linha 3539/10), no mesmo local teve pneus furados, retirada a chave e atravessado na pista. Ambos foram retirados da via e o trânsito foi liberado por volta das 9h40.

De acordo com a SPTrans, às 7h15, um grupo de manifestantes abordou o operador do ônibus de prefixo 31.289 (linha 3301/10), na avenida São Miguel, esvaziou dois pneus do coletivo e estacionou de forma atravessada, levando a chave. A situação obrigou o desvio de 24 linhas na região. Os desvios foram desativados às 9h05. No bairro de Itaquera, às 6h20 o ônibus de prefixo 31.104 (linha 3686/10) teve o vidro traseiro depredado e foi levado para a garagem.

Na avenida Sapopemba, o coletivo de prefixo 52.129 (linha 5142/10) após ter sido depredado, teve sua correia do motor cortada e seus pneus rasgados por um grupo de manifestantes, e estacionado de forma atravessada, obstruindo o viário no sentido centro. O fato ocorreu às 5h40. Nesse mesmo horário em outro ponto da Zona Leste, os coletivos de prefixo 41.477, 41.594 e 41.479 foram depredados e por isso recolhidos à garagem.

Na Zona Sul, às 5h15, outro grupo abordou o ônibus de prefixo 73.880 (linha 675K-10) e cortou a correia do motor, deixando o coletivo atravessado na via, obstruindo totalmente o viário. Houve a tentativa também de atear fogo no coletivo, mas os motoristas conseguiram impedir que o fogo se espalhasse. A operação de 62 linhas ficou prejudicada até as 6h.

Por meio de nota, a SPTrans disse que repudia atos de vandalismo e que a Polícia Militar e a equipe de fiscalização da SPTrans foram acionadas e estão nos locais.