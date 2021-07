Covid-19: mortes sobem para 555,4 mil e casos, para 19,8 milhões

O total de vidas perdidas para a covid-19 subiu para 555.460. Em 24 horas, foram confirmadas 963 mortes em decorrência da doença.

Já a soma de pessoas que pegaram covid-19 desde o início da pandemia cresceu para 19.880.273. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde registraram 40.904 novos casos de covid-19.

Ainda há 729.433 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 chegou a 18.595.380.

Os dados estão na atualização diária sobre a pandemia do Ministério da Saúde, divulgada pela pasta nesta sexta-feira (29). O balanço reúne os registros levantados pelas secretarias estaduais de saúde sobre casos e mortes relacionados à covid-19.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (138.702), Rio de Janeiro (59.110), Minas Gerais (50.346), Paraná (35.156) e Rio Grande do Sul (33.289). Os estados com menos mortes são Acre (1.798), Roraima (1.854), Amapá (1.906), Tocantins (3.502) e Alagoas (5.797).

Vacinação

O Ministério da Saúde distribuiu 176,5 milhões de doses de vacina contra a covid-19, das quais 99,5 milhões foram aplicadas como primeira dose e 40,6 milhões como segunda dose ou dose única.

Até o fechamento da matéria, o Ministério da Saúde não havia disponibilizado o quadro com a situação epidemiológica.