Covid-19: DF começa a vacinar pessoas a partir dos 30 anos na terça

Na próxima terça-feira (3), o Distrito Federal (DF) começa a vacinar contra a covid-19 pessoas com idade a partir de 30 anos . A nova faixa etária foi anunciada pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, em sua conta no Twitter. Ibaneis informou também que o DF receberá neste sábado (31) 159 mil doses de vacinas.

#VacinaDF | Confirmo a chegada de 159 mil doses de vacina contra a covid-19 amanhã (31). Elas serão destinadas para o público de 30 anos ou +. O início do mutirão de vacinação será na terça-feira (3), seguimos ampliando o número de pontos de vacinação 💉 — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) July 30, 2021

O governo do Distrito Federal ainda não detalhou, porém, como será feita a imunização da nova faixa etária, nem em quantos postos ela ocorrerá.



No sábado e no domingo (1º), haverá um mutirão para aplicar a segunda dose dos imunizantes CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca naqueles que já receberam a primeira. Poderão comparecer as pessoas orientadas a tomar a segunda dose entre os dias 2 e 6 de agosto. Os pontos de vacinação foram disponibilizados no site da Secretaria de Saúde.

Ibaneis Rocha informou ainda que o governo distrital está avaliando a possibilidade de iniciar a imunização de adolescentes na faixa entre 12 e 17 anos.

Também estamos analisando a melhor forma de iniciar a vacinação para crianças de 12 a 17 anos com comorbidades. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) July 30, 2021

Até esta sexta-feira (30), 1,3 milhão de pessoas tinham recebido a primeira dose de vacinas contra a covid-19, o equivalente a 44,3% da população do Distrito Federal. A segunda dose, ou a dose única, já tinha sido aplicada em 562 mil moradores da cidade, o correspondente a 18,43% da população.