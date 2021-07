Hoje é dia: Toquinho completa 75 anos; assista e ouça mais do músico

Quem era criança em 1983 e cantarolou Aquarela, em mais uma parceria eternizada entre Toquinho e Vinícius de Moraes, ainda pode conferir hoje que as gerações que se seguiram continuam contornando a mão e se dando uma luva. Com dois riscos, um guarda-chuva. A poesia de Antonio Pecci Filho, o Toquinho, resistiu ao tempo, e o músico se manteve versátil e inventivo. Ele completa 75 anos nesta terça (6 de julho)



Em uma busca no acervo dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação, é possível encontrar registros dessa caminhada de mais de cinco décadas de carreira. Um dos exemplos é uma entrevista realizada há três anos pelo programa Fique Ligado, quando Toquinho completou 50 anos de carreira.

"Quando Aquarela foi lançada, um homem da faixa dos 40 anos tinha 6 ou 7 anos. Os filhos devem ter essa idade também. Isso me ajudou muito", afirmou.



Toquinho, na entrevista, reconhece o valor de toda a sua trajetória, e se impõe novos desafios. "Mas eu não vivo de passado. (...) A vida começa agora para mim".

Por falar nessa trajetória e das parcerias, em 2013, no programa Samba na Gamboa, em uma homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes, Diogo Nogueira recebeu Toquinho. O programa resgata a história do músico, suas relações com o violão, e as influências da bossa nova e MPB. "Eu toco como principiante em casa e aprendo todo dia", afirma.

É possível ouvir mais da obra de Toquinho nos programas das Rádios EBC: como na playlist do Zuza, no Baú Musical , e no Trilha da História.



Confira também mais sobre Vinícius de Moraes, mentor e parceiro de Toquinho, em reportagem especial da Agência Brasil

Castro Alves, versos e capoeira



No mesmo dia de nascimento de Toquinho, é também o de 150 anos da morte precoce do jovem poeta baiano Castro Alves. Ele só tinha 24 anos de idade quando morreu de tuberculose.



O programa De Lá pra Cá, na TV Brasil, em 2011, contou a história do "poeta dos escravos" por defender o abolicionismo. Castro Alves foi o autor de Espumas Flutuantes, Vozes d'África e Navio Negreiro.



Da terra de Castro Alves, uma das manifestações culturais mais praticadas é a capoeira, que tem um dia (5 de julho) para celebração dessa que é patrimônio cultural da humanidade. Para saber mais sobre a capoeira, confira reportagem especial da TV Brasil: