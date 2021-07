Preso no Rio grupo que transportava mais de 100 animais silvestres

A Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil prenderam, na noite de ontem (16), quatro pessoas que transportavam mais de uma centena de animais silvestres na Via Dutra, em direção ao Rio de Janeiro. A abordagem foi no KM 293, em Itatiaia.

Em dois veículos, os suspeitos flagrados transportavam quatro macacos, 25 canários, 25 coleiros (pássaros cujo canto é muito apreciado), duas corujas, 25 tartarugas, três periquitos, três papagaios e mais 25 aves de espécie ainda não identificada.

Os animais e os quatro presos, que são dois homens e duas mulheres, foram levados até a Delegacia de Polícia Judiciária de Porto Real, para registro de ocorrência.

Segundo a PRF, alguns desses animais serão soltos em seu habitat natural, e outros serão levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro.