Procon-RJ lança ferramenta que promete diminuir tempo de atendimento

Foi lançado hoje (5), no Rio de Janeiro, o ProConsumidor, sistema de atendimento integrado ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ). O serviço promete reduzir o tempo de resposta das empresas ao consumidor, que atualmente pelo site do serviço é de dez dias.

A nova ferramenta reúne todas as empresas cadastradas no site utilizado para receber a reclamação eletronicamente. Após o cadastro da reclamação, a empresa tem 10 dias para responder. E o consumidor mais 20 dias para a réplica.

Segundo o órgão, o ProConsumidor é um projeto inovador em fase experimental. A iniciativa tem parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A previsão é que todo o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) migre para essa plataforma, que será cedida aos demais Procons do país.

“É fundamental que o órgão acompanhe a evolução tecnológica do mercado e que os dados gerenciais se mantenham transparentes para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor”, disse, em nota, o secretário municipal de Cidadania, Renato Moura.

Esse é o segundo projeto-piloto que o Procon carioca participa. Em maio de 2014, os moradores do Rio foram os primeiros a terem acesso à plataforma consumidor.gov.br, serviço público que permite uma conversa direta entre consumidores e empresas para resolução de conflitos.

Desde a sua criação, há dez anos, a plataforma já registrou 1.289.792 reclamações de consumidores que tiveram algum tipo de problema com empresas.

O Sindec é um sistema que integra o atendimento de 644 Procons, em 958 postos de atendimento no país.

* Estagiário sob a supervisão de Mario Toledo