Votação para Prêmio Comunique-se termina hoje; Marina Machado concorre

A apresentadora da TV Brasil, Marina Machado, é uma das indicadas ao Prêmio Comunique-se 2021. Ela concorre na categoria Apresentador com mais nove profissionais. A votação se encerra às 23h59 deste domingo (4) e pode ser feita no site da premiação .

Marina está à frente do programa Sem Censura desde o início de abril. Sob seu comando a nova temporada do semanal alcançou um aumento de 103% na audiência quando comparado ao desempenho em 2020.

É a primeira vez que a apresentadora é indicada ao Prêmio Comunique-se. Ela conta que recebeu a nomeação com surpresa e alegria. “Estou muito, muito feliz e honrada com isso. Ainda mais tendo profissionais que eu respeito e admiro, que são gigantes da comunicação, como meus concorrentes”, disse.

Em sua 18ª edição, o Prêmio Comunique-se tem como objetivo inspirar futuras gerações de jornalistas, estimular a prática jornalística e a divulgação da importância do bom jornalismo no país. Pela primeira vez, o evento será realizado totalmente online em virtude da pandemia de covid-19.

O resultado da divulgação dos três finalistas de cada uma das categorias está previsto para o dia 9 de agosto, quando será aberta a votação online para a escolha dos vencedores. Os ganhadores serão anunciados em transmissão digital no dia 16 de novembro.

Sobre o programa

Nesta temporada, o Sem Censura recebe dois debatedores convidados a cada edição para entrevistar uma personalidade. Marina Machado afirma que o seu objetivo é humanizar os entrevistados, que em geral têm sido figuras-chaves do cenário político. “Em paralelo, sempre temos dois debatedores, jornalistas experientes, que podem trazer suas opiniões divergentes, questionando, num espaço aberto e respeitoso. Então quando o público olha isso entende que está sendo convidado para uma conversa frutífera”, diz.

Marina ressalta que o programa é “convidativo”, já que os debatedores podem fazer perguntas a ministros de Estado, por exemplo. “Queremos que o Sem Censura se torne um programa cada vez mais relevante nesse formato trazendo entrevistas ricas, úteis, importantes porque informação é algo vital para qualquer ser humano”, destaca.

Com 35 anos no ar e tendo recebido importantes personalidades brasileiras ao longo de sua história, o Sem Censura vai ao ar todas as segundas na TV Brasil, sempre às 21h30.