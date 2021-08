Começa hoje o Festival de Teatro Virtual da Funarte

Começa hoje (5) a primeira edição do Festival de Teatro Virtual da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Ao todo, serão exibidos 25 espetáculos, sendo cinco de cada região do país. As exibições ocorrerão todas as quintas-feiras e sextas-feiras, sempre às 18h30, no canal da Fundação no Youtube. As exibições seguem até o final de outubro.

A programação é resultado do edital Prêmio Funarte Festival de Teatro Virtual 2020, lançado em agosto do ano passado, com o objetivo de incentivar montagens para apresentação virtual e contribuir para a manutenção de coletivos, grupos e companhias.

O festival estreia com o espetáculo O Homem e a Mancha: 24 anos-luz, uma releitura, em vídeo, do monólogo O Homem e a Mancha, do contista, romancista, dramaturgo e jornalista Caio Fernando Abreu. A obra inclui gravações de diferentes tempos, desde filmagens realizadas em janeiro deste ano, na Sala Guiomar Novaes, do Complexo Cultural Funarte São Paulo, quanto registros do próprio Abreu lendo as rubricas de como desejava cada cena.

O Teatro Virtual faz referência e homenagem a outro projeto da Funarte, a Série Seis e Meia, que promovia shows de música sempre às 18h30. A ideia, segundo a Funarte, é manter o compromisso de levar arte ao público com assiduidade, em um horário acessível, mesmo que à distância.

Os vídeos, previamente gravados, ficam disponíveis gratuitamente para o público após a exibição.

A programação completa está disponível no site da Funarte.