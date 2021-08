Governo entrega 2,7 mil moradias a famílias de baixa renda no Ceará

O governo federal entregou, hoje (13), 2.794 moradias a famílias de baixa renda dos municípios de Juazeiro de Norte e do Crato, no Ceará, beneficiando cerca de 10,8 mil pessoas. O repasse das chaves aconteceu, de forma simbólica, em cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Ao cumprimentar os presentes, Bolsonaro reafirmou que escolheu seus ministros baseado em critérios técnicos e destacou que Marinho, por ser do Rio Grande do Norte, conhece as necessidades da região. “Além da questão da casa própria, o trabalho dele tem sido excepcional em garantir água para o nosso Nordeste [com as obras de transposição do Rio São Francisco]”, disse.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em Juazeiro do Norte, foram entregues nesta sexta-feira 1.812 moradias. O Residencial Leandro Bezerra de Menezes teve seus três conjuntos (I, II e III) inaugurados, cada um com 300 apartamentos. O investimento federal no empreendimento foi de R$ 72 milhões, dos quais R$ 60,2 milhões foram pagos em 2019.

Já o Residencial Padre Cícero II e III conta com dois módulos de casas geminadas. O primeiro com 479 unidades e o segundo com 433. O investimento federal foi de R$ 70,2 milhões, sendo R$ 51,6 milhões repassados desde 2019.

Já na cidade do Crato, foram entregues 982 casas em lotes individuais. O Residencial São Bento I e II recebeu R$ 73,6 milhões de investimento federal, dos quais R$ 55,8 milhões foram repassados ainda em 2019. Todos os residenciais possuem infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público.