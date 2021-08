Greve da CPTM é encerrada e trens voltam a circular

A greve dos trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo (CPTM) foi encerrada às 18h15 desta terça-feira (24), e os trens voltaram a circular por volta das 19h.



Segundo a CPTM, o fim da paralisação ocorreu após o governo do estado de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (Sindcentral), que representa funcionários das três linhas, chegarem a um acordo. De acordo com a empresa, foi oferecido um reajuste de 4%, aplicado a partir de agosto, referente a 2020, e de 6%, referente a 2021, que será pago em janeiro de 2022.



As demais cláusulas econômicas serão pagas em cinco parcelas (outubro, novembro, dezembro, fevereiro de 2022 e março de 2022).



A Secretaria de Transportes Metropolitanos, do governo do estado, informou ainda que irá rever as demissões de dez colaboradores que haviam sido anunciadas na tarde de hoje, em meio à paralisação da categoria.