Hoje é Dia: 115 anos de Oscarito e Dia do Ciclista marcam a semana

O Hoje é Dia da semana, entre os dias 15 e 21 de agosto de 2021, é recheada de aniversários de figuras marcantes da cultura brasileira. Só no dia 17, celebra-se o nascimento de dois importantes músicos do país: Elba Ramalho e Ed Motta.

A cantora paraibana Elba Ramalho, que completa 70 anos nesta semana, já foi destaque em diversos especiais da TV Brasil. Um deles foi o show que marcou a festa de São João de Caruaru, um dos mais tradicionais do país, em 2018. Assista:

No mesmo dia, o fluminense Ed Motta completa 50 anos. Ele também já foi destaque em diversos veículos da EBC. Em 2011, o programa Estúdio Móvel entrevistou o músico. O especial, dividido em duas partes, pode ser visto aqui e aqui. Em 2019, o programa Armazém Cultural, da Rádio MEC, fez uma série de dois programas em homenagem ao músico. No primeiro, detalhes sobre o início da carreira de Ed Motta na banda Conexão Japeri e as influências da soul music, do jazz e do funk em sua música. Ouça abaixo:

No segundo capítulo, o saxofonista e produtor musical Beto Saroldi, que apresenta o quadro Soul Brasil, destacou disco de Ed Motta, gravado nos Estados Unidos, em 1994 e, que nunca foi lançado no Brasil. Acompanhe:

O dia 16 é marcado pelos 115 anos de nascimento do ator hispano-brasileiro Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz, mais conhecido pelo público como Oscarito. Em 2010, o programa De Lá Pra Cá, da TV Brasil fez um especial sobre a biografia dele. Confira:

Quem também faz “aniversário” na semana, no dia 19, é o Sistema Brasileiro de Televisão - o SBT. A emissora de televisão fundada por Silvio Santos entrou no ar no dia 19 de agosto de 1981 com um discurso do seu proprietário.

Homenagens e celebrações

A semana também registra datas de homenagens e celebrações. O destaque fica para o dia 19. Neste dia, são celebrados o Dia Nacional do Historiador (homenagem a Joaquim Nabuco), Dia Nacional do Ciclista (homenagem ao ciclista Pedro Davidson, morto nesta data em 2006) e Dia Mundial da Fotografia (para marcar a data de anúncio do daguerreótipo).

Sobre a fotografia, a TV Brasil veiculou a série Caçadores da Alma, que aborda da arte da fotografia, reconhecendo seus principais personagens: os fotógrafos e suas obras. Com direção de Silvio Tendler, os episódios podem ser assistidos no site da TV Brasil. Confira o primeiro episódio abaixo:

Na semana, ainda, é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico Nacional (dia 17) e, no dia 21 se inicia a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana de conscientização, que vai até 28 de agosto, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de práticas inclusivas e de respeito às diferenças, os direitos de cidadania e inclusão social de todos.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados: