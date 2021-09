Começam hoje as atividades da Semana Nacional de Trânsito

Começam hoje (18) e vão até o dia 27 as atividades da Semana Nacional de Trânsito. Este ano, o tema é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A ideia é fazer as pessoas refletirem sobre a responsabilidade de cada um para tornar o trânsito seguro para si e para os outros.



Ontem (17), durante a cerimônia de abertura da semana, o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que preside o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), assinou a resolução instituindo o novo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), cuja meta é reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2028 e salvar 86 mil vidas. Segundo a pasta, os organizadores esperam que os meios de comunicação veiculem e amplifiquem o alcance da mensagem.

As ações estão previstas para ter início a partir de 1º de janeiro de 2022. A iniciativa é parte da estratégia formulada pelo governo federal que contempla questões relacionadas à infraestrutura viária brasileira, organização e alinhamento dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), mobilidade urbana, convivência pacífica no trânsito e outros aspectos.



Durante a semana, os Detrans de todo o país realizarão blitze educativas, com foco na divulgação da campanha. Também serão realizados debates sobre segurança de ciclistas, pedestres e condutores.



Por conta da pandemia de covid-19, algumas atividades ocorrerão virtualmente e poderão ser acompanhadas pelo canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube.