EBC recebe três indicações ao Prêmio +Admirados da Imprensa Esportiva

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está na final do Prêmio +Admirados da Imprensa Esportiva com a indicação de dois jornalistas e da mesa redonda No Mundo da Bola, programa da TV Brasil. Os três foram classificados para o segundo turno da iniciativa, organizada pelo Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas, cuja votação está aberta até 16 de setembro.

Os profissionais Igor Santos e Marcelo Brandão concorrem na categoria Jornalista - Regional Centro-Oeste, respectivamente pela Rádio Nacional e pela TV Brasil, enquanto o tradicional debate esportivo das noites de domingo, ao vivo, às 21h, na telinha da TV Brasil, disputa o reconhecimento na categoria Programa de TV Aberta.

Vote agora

Os finalistas buscam garantir um lugar entre os três primeiros do ranking. O prêmio será definido por voto online. Qualquer pessoa pode participar. Para isso, basta fazer um breve cadastro no site.

A seguir, o interessado deve escolher a categoria desejada e selecionar os profissionais, veículos ou programas concorrentes na ordem preferida. Caso não queira avaliar as opções de todas as categorias, é só apertar o botão próximo até aparecer a alternativa concluir e terminar a votação.

Sobre o Prêmio

O Prêmio +Admirados da Imprensa Esportiva é promovido pelo Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas com parceria de 2Toques Assessoria em Comunicação Esportiva, do canal LiveSports e do I’Max, além do apoio institucional da Associação de Cronistas Esportivos do Brasil (Aceb).

Entre os profissionais, 230 classificaram-se para a nova fase em 15 categorias. Já entre os veículos, 72 concorrem a seis categorias distintas. Em agosto, o primeiro turno de votação do prêmio apontou os jornalistas e veículos finalistas que postulam um lugar entre os principais da cobertura esportiva do país. Após duas semanas de votação, foram indicados mais de 400 profissionais e aproximadamente uma centena de veículos e programas.

O segundo turno decide os três +Admirados em cada uma das 21 categorias: Locutor (Rádio e TV), Comentarista (Rádio e TV), Repórter (Rádio, TV, Impresso e Digital), Repórter de Imagem (Fotógrafo e Cinegrafista), Jornalistas Regionais (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte), Programas (Rádio, TV Aberta e TV por Assinatura), Veículos (Impresso e Digital) e Podcast, e os TOP 25 na categoria jornalismo nacional.