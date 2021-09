Transmissão do 7 de setembro leva TV Brasil ao 4º lugar na audiência

A transmissão da programação especial de 7 de Setembro feita pela TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), alcançou o quarto lugar de audiência no fim do feriado. Os dados são da Kantar Ibope Media*. Em um desempenho histórico, a TV Brasil chegou a ter picos de audiência de 2.65, e a alcançar a terceira colocação na manhã do dia 7.

A partir das 8h, a TV Brasil exibiu o especial sobre o 7 de Setembro. Os apresentadores Renata Corsini e Paulo Leite entrevistaram o historiador e presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Ele comentou os detalhes desse fato histórico e compartilhou curiosidades sobre a data.

Telespectadores e internautas puderam acompanhar ao vivo a cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro. Na sequência, a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB), com câmeras exclusivas instaladas nas aeronaves.

No Rio de Janeiro, a exibição do 7 de Setembro alcançou picos de audiência de 1.5, ficando na quarta posição na média do horário.

Confira como foi o especial do 7 de setembro na TV Brasil:

Redes Sociais

As redes sociais acompanharam o resultado da TV. No Twitter a #TVBRasilno7 chegou a ficar em segundo lugar no Trends. Os vídeos do YouTube tiveram 1,1 milhão de visualizações e foram utilizados por 17 canais, totalizando mais de 5,5 milhões de visualizações. Brasileiros do Mundo todo acompanharam a transmissão pelo Facebook e no Instagram o público marcou a TV Brasil com fotos de seus televisores sintonizados na emissora.

*Fonte: Kantar IBOPE Media | InstarAnalytics | RJ e DF | Rat% Domicilar | 01/01/2014 a 07/09/2021