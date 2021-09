Linha do tempo mostra registros fotográficos de 7 de setembro

Às margens do Rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Hoje, 199 anos depois, a Agência Brasil relembra 20 anos de cobertura fotográfica do feriado nacional.

Comemorado tradicionalmente em várias cidades brasileiras com desfiles cívico-militares, é em Brasília que geralmente o 7 de setembro reúne a maior quantidade de participantes no tradicional circuito da Esplanada dos Ministérios. Forças de segurança civis e militares costumam fazer apresentações com bandas e veículos oficiais.

Atletas olímpicos, estudantes, políticos e personalidades também participam do evento. Em 2021, assim como em 2020, não terá desfile, por questões sanitárias. Haverá, entretanto, uma simbólica cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional no Palácio da Alvorada – residência oficial do presidente da República.

A Agência Brasil preparou uma linha do tempo com as imagens mais marcantes dos últimos desfiles do 7 de setembro.

Confira a linha do tempo: