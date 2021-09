Paraisópolis completa 100 anos e ganha espaço dedicado às crianças

Um espaço ao ar livre dedicado às crianças, com jogos e brincadeiras, foi inaugurado quinta-feira (16) no bairro de Paraisópolis, na capital paulista, como parte das comemorações dos 100 anos da comunidade.



A ação é parte do projeto Favelas do Brincar, que consiste na implementação de uma série de intervenções lúdicas dedicadas ao desenvolvimento das crianças. As intervenções serão feitas em áreas públicas de favelas, por iniciativa do Movimento Unidos Pelo Brincar em parceria com o G10 Favelas.



Depois de Paraisópolis, a previsão é que o projeto seja levado para o Complexo do Alemão, o Rio de Janeiro, e Heliópolis, em São Paulo.



De acordo com o Movimento Unidos Pelo Brincar, o objetivo da ação é impulsionar a aprendizagem por meio de brincadeiras e abrir caminhos para que organizações, comunidades e governos repliquem o formato em outros territórios.