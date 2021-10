Brasil aposta na natureza para atrair investimentos no turismo

O Brasil quer aproveitar o momento em que a pandemia de covid-19 tiver um fim para atrair investimentos em turismo, usando como chamariz recursos naturais do país. A afirmação foi feita pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, durante inauguração de exposição de fotos sobre o Brasil no pavilhão do país, durante a Expo 2020, em Dubai.

“O Brasil é a melhor oportunidade de investimentos no turismo no mundo no período pós-pandemia. O mundo todo vai querer turismo de natureza. Você consegue voar quatro horas de jato sobre o Amazonas sem ver praticamente uma clareira, só verde”, disse.

O ministro destacou a rede aeroportuária brasileira, que, segundo ele, não tem nenhum equivalente na América Latina, e a liberação da exigência de vistos para americanos, canadenses, japoneses a australianos, como pontos positivos para a retomada do turismo pós-pandemia no país.

