Brasília inaugura sistema de bicicletas compartilhadas

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou hoje (11) um novo sistema de bicicletas públicas compartilhadas. O lançamento ocorreu na Estação 18, localizada na entrada do Parque da Cidade, próxima ao Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS). Neste primeiro momento, 131 bicicletas estarão à disposição dos usuários em 17 estações, todas no Plano Piloto.

A empresa escolhida para essa parceria com o GDF foi a Tembici. Ainda em abril, o governo testou as bicicletas da empresa. Na ocasião, foram checados os sistemas de marchas e de freios, peso, para-lamas, bagageiros e a oferta dos equipamentos de segurança definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O funcionamento da estação também foi testado, para garantir uma retirada simples pelo usuário.

O objetivo do GDF é ter 70 estações e 500 bicicletas disponíveis ao brasiliense, já considerando o plano de expandir seu uso a outras cidades do DF. “À medida que as estações forem sendo instaladas e a demanda aumentar, esperamos que o sistema seja expandido para outras cidades”, disse o secretário de Transporte e Mobilidade Valter Casimiro, ainda à época dos testes.

A Tembici opera por meio de aplicativo. É preciso baixá-lo no aparelho celular. A empresa opera em oito cidades brasileiras, além de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.