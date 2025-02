Domingo de blocos no Rio tem Fogo e Paixão e Gigantes da Lira

O tradicional Cortejo do Boitatá, anima as ruas do centro da cidade

Em mais um domingo (23) de muito calor, as ruas do Rio de Janeiro contam com uma variedade de blocos de carnaval. Da Zona à Zona Sul, Centro e Zona Oeste, há folia para todo tipo de gosto: do samba ao brega e até opção para curtir com as crianças.

Hoje, 35 blocos estão nas ruas da capital fluminense desde cedo. O tradicional Cortejo do Boitatá, no Centro, às 7h, atrai milhares de apaixonados por pular carnaval, com bateria e orquestra de sopros em apresentações que chegam a durar sete horas. Outros destaques do dia são o Fogo e Paixão, no Largo São Francisco de Paula, Centro, às 8h; Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, zona sul, também às 8h; o Gigantes da Lira, em Laranjeiras, às 9h; e o Empolga às 9, em Ipanema, às 11h.

A Prefeitura do Rio divulgou um esquema operacional para os dias de folia, que envolve CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

Agenda dos blocos deste domingo (23):

- Cordão do Boitatá

Horário: 7h

Endereço: R. Da Assembléia, 40A, Centro

- Bailinho do Capitão Trombeta

Horário: 7h

Endereço: Praça Iaiá García, SN, Ribeira

- Blocão de Copacabana

Horário: 8h

Endereço: Avenida Atlântica, Copacabana

- Suvaco de Cristo

Horário: 8h

Endereço: R. Jardim Botânico, 594, Jardim Botânico

- Fogo e Paixão

Horário: 8h

Endereço: Largo São Francisco de Paula, Centro

- Escoteiros Na Folia

Horário: 9h

Endereço: R. Oliveira, 3, Méier

- Sementes do Samba

Horário: 9h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 226, Vila Isabel

- Pode Provar Que Não Tem Veneno

Horário: 9h

Endereço: Praça Augusto Rushi, Recreio dos Bandeirantes

- Carnavalesco Banda do Arrxo

Horário: 9h

Endereço: Av. Atlântica, 1230, Copacabana

- Gigantes da Lira

Horário: 9h

Endereço: Praça Jardim Laranjeiras, Laranjeiras

- Me Perco Na Reta Me Acho Na Curva

Horário: 10h

Endereço: Praça Agripino Grieco, Méier

- Chegou Pilares

Horário: 11h

Endereço: R. Soares Meireles, 95, Pilares

- Empolga às 9 – Pré-Carnaval

Horário: 11h

Endereço: Av. Vieira Souto, 370, Ipanema

- Panela da Folia

Horário: 11h

Endereço: Rua Belisário de Sousa, 512, Realengo

- Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta! – Pré-Carnaval

Horário: 11h

Endereço: Praça Jerusalém, 8, Jardim Guanabara

- No Rabo do Pavão

Horário: 12h

Endereço: Rua 24 de Maio, 527, Riachuelo

- Quem Num Guenta Bebe Água

Horário: 12h

Endereço: R. Gago Coutinho, 37, Laranjeiras

- Rodopiando No Tombo do Copo

Horário: 12h

Endereço: R. Citiso, 234, Rio Comprido

- Banda da Barra

Horário: 12h

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3646, Barra da Tijuca

- Unidos da Ribeira

Horário: 12h

Endereço: Praça Iaiá García, Ribeira

- Fuzuê da Ilha

Horário: 12h

Endereço: Rua Uçá, 392, Jardim Guanabara

- Chaleira do Vidigal

Horário: 13h

Endereço: Av. Delfim Moreira, 1188, Leblon

- Timoneiros da Viola

Horário: 13h

Endereço: R. Soares Caldeira, 115, Madureira

- Eu Choro Curto Mas Rio Comprido

Horário: 13h

Endereço: Rua Aristides Lobo, 250, Rio Comprido