Feriado de 12 de outubro poderá ter chuvas no Distrito Federal

Após a chuva que atingiu diferentes regiões do Distrito Federal (DF) ontem (10), o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, amanhã (12), deve ter tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas durante o dia na região. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período da noite, a previsão para o DF é de tempo encoberto com chuvisco.

A mínima deve ficar em 21°C e a temperatura máxima em 29°C. A umidade do ar pode chegar a 100% e a mínima em 40%.

Para esta segunda-feira (11). A previsão também é de chuva, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde e da noite. A temperatura máxima é de 28° e a mínima de 18°C, com a umidade do ar oscilando entre 55% (mínima) e 95% (máxima).

Já para a quarta-feira (13), a previsão também é de continuidade da chuva, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19°C e a máxima de 28°C. A umidade do ar também deve oscilar entre 55% e 95%.