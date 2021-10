Rio de Janeiro: PF faz ação contra venda de notas falsas pela internet

A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão para impedir a comercialização de dinheiro falso por um casal em Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia.

De acordo com a Polícia Federal, os levantamentos realizados identificaram que um casal de Arraial do Cabo estaria comercializando cédulas falsas há aproximadamente três anos, sempre com a mesma forma de atuação, havendo inclusive a venda de notas para outros estados. As notas eram vendidas por grupos de WhatsApp e pelo Facebook.

Na ação, a Polícia Federal apreendeu seis celulares,. Os envolvidos devem responder pela venda de moeda falsa, crime tipificado no Art. 289, §1º do Código Penal que trata de falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro.

A Polícia Federal informou que vai continuar a investigação e apuração na tentativa de localizar e identificar outros envolvidos no crime.