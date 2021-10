Tempo pode virar no Rio de Janeiro com chuva forte no fim da tarde

Apesar da manhã ensolarada e com poucas nuvens hoje (3), o tempo na cidade do Rio de Janeiro pode mudar na parte da tarde. A previsão é de pancadas de chuva de moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento de moderado a forte, que podem chegar a 76 km/h.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o tempo continua instável “devido à atuação de áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera”. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de 33 graus Celsius (ºC) e a mínima na madrugada foi de 19ºC.

Para amanhã (4), o Alerta Rio informa que a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano mantém o tempo instável, com pancadas moderadas de chuva na madrugada e chuva de fraca a moderada isolada de tarde e à noite. Continua a previsão de ventos moderados a fortes e chuva de cerca de 10 milímetros (mm) durante todo o dia.

Na terça-feira (5), permanece a umidade alta com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com estimativa de 5 mm de chuva. Para quarta-feira (6), a cidade passa a sofrer a influência de um sistema de alta pressão sobre o oceano, que pode causar chuva fraca a moderada isolada de madrugada e pela manhã. Na quinta-feira (7), a previsão é de redução de nebulosidade e ausência de chuva.