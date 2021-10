Villa de Natal terá ações de inclusão social em São Paulo

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) promoverá ações de inclusão social na Villa de Natal, evento que acontecerá de 10 de dezembro a 6 de janeiro no Parque Villa-Lobos, na capital paulista.

As ações incluem oferta de capacitação e oportunidade de trabalho para 150 jovens em situação de vulnerabilidade social, espaço para comercialização de produtos confeccionados por pequenos artesãos e arrecadação de doações que serão destinadas a famílias de comunidades carentes.

Também faz parte das ações do Fundo uma apresentação de artistas de rua e artistas de comunidades parceiras do projeto. A expectativa é que o evento receba 150 mil visitantes e arrecade 15 mil brinquedos e 10 toneladas de alimentos.

“Vamos chamar artesãos para representar a cultura do estado de São Paulo e coletar brinquedos para levá-los a uma oficina onde serão reformados e doados. De todos os ingressos para a Villa de Natal, 10% serão destinados às crianças de comunidades carentes”, disse Fernando Chucre, presidente do FUSSP.

O Fundo Social terá um espaço de 40 metros quadrados, dentro do evento, para a realização de suas ações.

No total, a Villa de Natal terá uma área de cerca de 22 mil metros quadrados. Lá, o público vai encontrar uma árvore de Natal com 65 metros de altura, a Casa do Papai Noel e a Cabana da Mamãe Noel, uma pista de Patinação Ecológica com 300m2, espaços temáticos abertos e decorados para visitação, além opções para alimentação. A entrada para o evento custa R$ 40, mais taxa de serviço.