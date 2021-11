Autoridades e artistas se manifestam sobre a morte de Marília Mendonça

Autoridades e artistas lamentaram nas redes sociais a morte da cantora e compositora Marília Mendonça. O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou uma mensagem nas redes sociais. “O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós”.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto oficial de três dias pela morte de Marília Mendonça, natural do estado. “Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família”.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, enviou uma nota oficial sobre a morte de Marília Mendonça. “Lamento profundamente a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e mais quatro pessoas, em um trágico acidente na serra de Caratinga, em Minas Gerais. Tão jovem e talentosa, Marília foi protagonista de um novo capítulo da música sertaneja brasileira e inspiração para diversas cantoras do segmento. O país está chocado e chora esta perda tão precoce. Expresso minha solidariedade aos milhões de fãs da artista e às famílias das vítimas”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, se manifestou sobre a morte da cantora. “Muito, muito triste a morte no auge da juventude e da fama da cantora e compositora Marília Mendonça, 'rainha da sofrência'. Quando postei uma música dela aqui, alguns meses atrás, a repercussão foi imensa. Meu carinho e solidariedade ao filho, à família e aos seus admiradores”.

Artistas

O padre Fabio de Melo disse que “não é só uma voz que se cala; é uma filha que se foi,é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre? Com você, Marília, morreu uma multidão”. O cantor sertanejo Cesar Menotti, que gravou músicas de Marília Mendonça, publicou em uma rede social: “Meu Deus, q tragédia. Tô sem chão”. Muito amigo de Marília Mendonça, o cantor Wesley Safadão disse “sua estrela brilhará para sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião!”

O cantor e compositor Caetano Veloso se mostrou chocado com a morte da artista. “Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar”.

A cantora Gal Costa também se manifestou pela rede social. “Estou aqui arrasada com a morte de @MariliaMReal, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste”, lamentou.

O cantor e compositor Gilbrto Gil está em Portugal e também se manifestou. "Lamento profundamente esta triste notícia momentos antes de entrar no palco. Hoje o show em Braga, em Portugal, será dedicado a você, @MariliaMReal. Coração negro”

