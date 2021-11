Estado de São Paulo tem aumento de roubos e furtos em outubro

O estado de São Paulo registrou no mês de outubro aumento dos roubos e furtos em geral, incluindo os de veículos. Já os homicídios dolosos, latrocínio e estupro tiveram queda.

Os roubos em geral subiram de 16.250 para 19.206 e os furtos em geral aumentaram de 32.704 para 44.005. Os roubos de veículos também tiveram alta, passando de 2.354 para 3.023. Os roubos de cargas aumentaram de 464 para 568 casos. Na modalidade de furtos de veículos, o total passou de 5.442 para 7.631.

O índice de roubo a banco ficou zerado pela primeira vez em 21 anos, considerando os meses de outubro. Em outubro do ano passado, foram registradas quatro ocorrências dessa modalidade criminosa.

Houve redução nos casos e vítimas de homicídios dolosos – aquele com intenção de matar –, com 9,1% de queda no mês passado, em comparação com outubro do ano passado, passando de 243 para 221. A quantidade de vítimas desse crime teve queda de 10,5% no período, passando de 256 para 229.

Os resultados para casos e vítimas de homicídios dolosos são os menores da série histórica, iniciada em 2001. Com as variações, as taxas dos últimos 12 meses (de novembro de 2020 a outubro de 2021) caíram para 6,27 casos e 6,62 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes.

Em relação aos latrocínios, que são roubos seguidos de morte, as ocorrências e o número de vítimas caíram igualmente de 21 para 11. Ambos os indicadores também são os menores da série.

O indicador de estupros diminuiu de 994, em outubro de 2021, para 979, no mês passado.

No indicador de extorsão mediante sequestro, houve um registro no mês passado. Em outubro de 2020 nenhum caso havia sido contabilizado.

O levantamento também mostra que houve aumento na quantidade de armas de fogo ilegais apreendidas pelas polícias do estado, se comparado a igual período de 2020. O número passou de 996 para 1.407.