Finados: veja o que funciona em SP neste feriado

No feriado prolongado do Dia de Finados, a capital paulista tem diversos serviços alterados. Hoje (1º) e amanhã (2), fica suspenso o Rodízio Municipal de Veículos. O esquema volta a funcionar na quarta-feira (3).

Os 22 cemitérios municipais estarão abertos para receber visitantes ao longo do feriado. O público deverá seguir os protocolos de prevenção à covid-19 para proteger a saúde e também evitar aglomerações. Haverá medição de temperatura nas entradas das unidades. Máscaras e álcool em gel serão disponibilizados em pontos estratégicos.

Para evitar filas nos atendimentos e portões de entrada, o número de funcionários será reforçado com o apoio de equipes que atuam na área administrativa do serviço funerário.

Saúde

Na área da saúde, estarão abertos e com funcionamento ininterrupto hospitais e prontos-socorros, além de hospitais dia 24h, assistências médicas ambulatoriais (AMAs) 24h, unidades de pronto atendimento (UPAs), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Já as AMAs 12h e as AMAs/UBSs integradas estarão abertas das 7h às 19h nos dias 1º e 2 de novembro para atendimento e vacinação contra a covid 19.

Os centros de atenção psicossocial III (Caps III) que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, sem abertura ao público.

Hospitais veterinários

As unidades das zonas Norte, Leste e Sul funcionam nesta segunda (1º) para atendimento de urgência e emergência (não haverá distribuição de senhas) e estarão fechados no feriado de 2 de novembro.

Assistência Social

Estarão abertos hoje amanhã as unidades do Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes (Saica), Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), centros de acolhida, Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), núcleos de convivência para população de rua, repúblicas, Casa Lar, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Feiras livres

As feiras livres funcionam normalmente ao longo do feriado prolongado. Atualmente, a cidade conta com mais de 920 feiras realizadas por todas as regiões, no horário das 7h30 à 13h.

Operação dos ônibus

A SPTrans informa que a circulação dos ônibus nesta segunda-feira será a mesma de um dia útil. Já na terça-feira, a frota será equivalente à de sábado.

Parques municipais

Os parques municipais estarão abertos com seus horários normais e com todos os protocolos sanitários já existentes.

Bancos

Os bancos abriram normalmente nesta segunda-feira, mas fecham no feriado.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, em razão da reabertura da economia e do processo de flexibilização do isolamento social no país, cada banco associado irá adotar política própria de abertura e horário de funcionamento de suas agências, de acordo com suas características e estratégias internas. Pelo fato de o perfil da demanda de cada instituição financeira ser diferenciado, não haverá um processo padronizado para retorno ao horário anterior à pandemia