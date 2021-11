Governo premia iniciativas que promovem direitos da criança

Dezoito iniciativas que trabalham para garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos foram premiadas nesta sexta-feira (19) pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com o Prêmio Brasil Amigo da Criança.

As instituições receberam medalhas e certificados. As ações foram divididas em sete categorias e são voltadas à promoção e fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente. No total, 76 iniciativas foram homologadas e participaram da seleção.

Esta é a primeira edição do concurso, que reuniu inscrições de pessoas físicas e jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. A premiação ocorreu em referência ao Dia Internacional dos Direitos da Criança, celebrado em 20 de novembro.

Entre as ações premiadas está a Campanha Doação de Celulares, em São José do Cedro (Santa Catarina). A iniciativa coleta aparelhos doados, conserta e doa para estudantes que precisam. Cerca de 40 alunos foram beneficiados.

Outra iniciativa premiada foi a Chá de Bonecas e Encontro de Heróis. Criado em 2016, o projeto procura, por meio da contação de histórias e da musicalização, ensinar crianças e adolescentes a identificarem situações abusivas, utilizando o método 3Rs: Reconhecer, Recusar e Relatar. Atua em escolas e igrejas de 35 cidades de oito estados, além do Distrito Federal. Também foram realizadas capacitações de prevenção ao abuso sexual infantil e a publicação de dois livros.

Outras iniciativas trazem métodos de alfabetização, aprendizagem profissional e mobilização para alteração da legislação voltada para mães de prematuros.