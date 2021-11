Ministro fala sobre a COP26 em A Voz do Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, concede entrevista neste momento ao programa A Voz do Brasil nesta segunda-feira (22). O Ministro fala sobre o programa Guardiões do Bioma e sobre ações para impedir o desmatamento na Amazônia.

Mais cedo, durante coletiva de imprensa, ele garantiu que o governo federal vai empregar “toda a força do Estado” para eliminar o desmatamento ilegal até 2028 e, assim, cumprir o compromisso assumido durante a 26ª Conferência sobre Alterações Climáticas (COP26).

Acompanhe a entrevista ao vivo: