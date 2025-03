Cólera matou mais de 200 pessoas em Angola desde janeiro

Mais de 200 pessoas morreram de cólera em Angola, desde janeiro passado, num total de 5.749 casos registrados, segundo dados do Ministério da Saúde angolano.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado na noite desse domingo (2), Angola já registra 204 mortes desde o início da doença e 97 novos casos, totalizando 5.749 casos. A província de Luanda lidera as ocorrências, com 2.963 casos.

Depois de Luanda, epicentro do surto, a província do Bengo totaliza 2.004 casos, Icolo e Bengo (642), Malanje (68), Cuanza Sul (29), Uíje (10), Huambo (10), Huíla (07), Cabinda (07), Zaire (05), Cuanza Norte (02), Cunene e Cubango com um caso cada.

A capital angolana também lidera com o número de óbitos, um total de 105, seguido do Bengo (74), Icolo e Bengo (19), Malanje (03), Cuanza Sul dois e Cabinda com um óbito.

Estão internadas nos hospitais de Angola 145 pessoas com cólera.

