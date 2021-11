No Dia da Música, Rádio MEC lança perfil no Spotify e no YouTube

A Rádio MEC lança perfil no Spotify e no YouTube com uma programação especial para embalar o Dia da Música, celebrado hoje (22). A data também marca a reinauguração dos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

Referência em programação de música clássica, a Rádio MEC oferece o melhor do gênero para os ouvintes e busca ampliar o alcance do estilo para novos públicos nas plataformas digitais. Para isso, estreia no Spotify com cinco playlists segmentadas e cinco podcasts, além de conteúdos inéditos e de acervo no Youtube.

#VemOuvir

As playlists incluem lançamentos da programação de música clássica da emissora, seleção de clássicos do compositor alemão Beethoven, do pianista brasileiro Nelson Freire, composições participantes do Festival de Música Rádio MEC e canções infantis executadas no programa Rádio Animada.

Entre os podcasts, destacam-se conteúdos dos programas Blim-Blem-Blom, concebido pelo produtor musical, compositor e pianista Tim Rescala; Arte Clube, com edição especial apresentada pelo jornalista Jansem Campos; Sala de Concerto, gravado às sextas, às 17h; e uma versão mais pop do Jazz Livre. Também ganham visibilidade as produções da faixa Originais Rádio MEC, sobre Zé Keti e Elizeth Cardoso.

"A proposta de concentrar os lançamentos em uma mesma data é fortalecer as ações e potencializar a repercussão das novidades com a interação cada vez maior do público pelas redes sociais. Além de fidelizar os fãs da música clássica, a ideia é apresentar a diversidade do gênero para quem ainda não conhece", explica Thiago Regotto, gerente da Rádio MEC.

A emissora também busca engajamento no YouTube, onde disponibilizará transmissões ao vivo e concertos; entrevistas especiais; performances do Festival de Música Rádio MEC; obras do Selo Rádio MEC, que contemplam centenas de CDs e LPs; além de materiais históricos do acervo da emissora.

Modernidade e tecnologia dão o tom aos estúdios da Rádio MEC. As melhorias incluem um aprimoramento da acústica, além do tratamento visual, telas com animações e estúdio multimídia ainda mais preparado e atual.

Dia da Música

A programação especial para comemorar o Dia da Música começou às 8h, com a Maratona da Manhã, uma faixa com sequência de obras de um artista escolhido pelo público para acompanhar na faixa matinal. Às 13h, durante o programa Clássicos do Ouvinte, ocorre o lançamento do perfil da Rádio MEC no Spotify com playlists e podcats.

A Maratona da Tarde começa às 14h com a escolha das obras de um intérprete pelo público para as composições da programação vespertina. A festividade sonora segue às 17h com o lançamento do canal da Rádio MEC no YouTube com uma live com o compositor Tim Rescala. O músico comemora os seus 60 anos, completados na véspera, e uma década no ar do programa Blim-Blem-Blom, marca alcançada em 2021.

Serviço

Lançamento do Spotify da emissora, às 13h

Lançamento do YouTube da emissora, às 17h