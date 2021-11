PF prende mais um suspeito de assalto a bancos em Araçatuba 

A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (4) em Campinas (SP) mais uma pessoa suspeita de participar do roubo a bancos em Araçatuba, no interior paulista, em agosto. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um deles em Hortolândia (SP) e o outro em Campinas.

Até o momento, a PF já realizou 17 prisões de pessoas suspeitas de participação no assalto, além de ter cumprido 56 ordens de busca e apreensão.

Assalto

Na madrugada do dia 30 de agosto, um grupo atacou com explosivos duas agências bancárias – uma do Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal - em Araçatuba, no interior paulista. Os ladrões também espalharam explosivos por diversos pontos da cidade.

Na fuga, houve troca de tiros com a polícia e reféns foram usados como escudo, colocados até sobre o capô dos carros da quadrilha. Três pessoas, incluindo dois assaltantes, morreram na ação, e pelo menos três ficaram feridas.