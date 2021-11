Repórter Brasil Tarde completa um ano no ar nesta terça-feira

O telejornal Repórter Brasil Tarde comemora, nesta terça-feira (16), um ano no ar, na TV Brasil, com uma edição especial, que traz uma retrospectiva dos mais de 240 programas exibidos neste período. Sempre ao vivo e com um olhar atento ao que é notícia no país e no mundo, o encontro com o público é de segunda a sexta-feira, às 12h15, e tem 45 minutos de duração.

Apresentado pelo jornalista Luiz Carlos Braga, o telejornal teve sua reestreia na emissora pública com a inauguração do moderno estúdio de vidro, localizado no prédio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro de 2020. O espaço, de onde o Repórter Brasil Tarde é ancorado, tem visão de 180 graus da região e garante ao telespectador uma perspectiva privilegiada de alguns dos principais cartões postais cariocas, como o Pão de Açúcar, a Baía da Guanabara, e os Arcos da Lapa.

"No meio da pandemia um desafio: colocar no ar um telejornal, no começo da tarde, para informar o que acontecia aqui e no mundo. Deu certo. O Repórter Brasil Tarde comemora um ano! O nosso telejornal na TV que é de todos os brasileiros. Parabéns RBT, muitos anos de vida!", comemora Luiz Carlos Braga.

A atração combina reportagens sobre economia, saúde, educação, esporte, política, cultura, prestação de serviços e informações sobre os três poderes. Nestes 12 meses, apresentou diversos conteúdos de destaque, entre os quais estão matérias sobre o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil, impactos da pandemia na vida dos brasileiros, investimentos do governo federal em infraestrutura, o Leilão 5G, ainda a Paralimpíada de Tóquio, e a recente corrida espacial, com as primeiras viagens comerciais.

Além da equipe de jornalismo do Rio de Janeiro, o Repórter Brasil Tarde conta com a estrutura da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em Brasília e em São Paulo e com emissoras afiliadas em vários estados do país. Com linguagem leve e informal, o programa reúne as principais notícias do dia, em uma cobertura dinâmica, priorizando links ao vivo de repórteres das três localidades (RJ, SP e DF).

Conteúdos de esportes olímpicos e paralímpicos também estão entre as pautas, com a participação de comentaristas do canal para analisar as rodadas das principais competições. O Repórter Brasil Tarde oferece ainda o comentário diário com análise de questões políticas e econômicas que impactam na vida do cidadão. O telejornal da TV Brasil tem a acessibilidade e a tradução simultânea em Libras como marca em suas transmissões. A mesma iniciativa foi incorporada a todos os telejornais da TV Brasil, em março de 2018.

Jornalismo diário na emissora pública

Para deixar o público informado, além do Repórter Brasil Tarde, a grade da TV Brasil contempla outros programas jornalísticos de segunda a sexta-feira.

Diariamente, às 07h30, vai ao ar o Repórter Nacional e, em seguida, às 8h, o Brasil em Dia, com 15 minutos de duração. Na faixa vespertina, os telejornais locais são exibidos às 12h, com 15 minutos de duração.

À noite, às 19h, o Repórter Brasil faz a cobertura dos principais acontecimentos do dia no país e no mundo. Na sequência, às 19h40, o Stadium traz pautas sobre esportes de todas as modalidades, dos radicais aos de aventura, passando pelos olímpicos e paralímpicos, sem deixar de registrar as tendências também nos games online.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv e no Youtube da TV Brasil (https://www.youtube.com/user/tvbrasil)

Confira a reportagem especial: