Velório de Marília é encerrado e sepultamento é só para familiares

Os portões do Goiânia Arena, ginásio onde estava sendo realizado o velório da cantora sertaneja Marília Mendonça, foram fechados para o público pouco depois de 16h30. O caixão da artista será levado para o Cemitério Parque Memorial, na capital goiana, onde o sepultamento será acompanhado apenas por familiares.

Durante toda a tarde, fãs e amigos da artista prestaram suas últimas homenagens. Para acesso ao local, uma fila quilométrica com milhares de formou. Alguns viajaram quilômetros e até dormiram na entrada do ginásio para poder dar o último adeus. "Eu madruguei aqui. Trouxe café, água, cobertor", disse Jéssica Oliveira em entrevista à TV Brasil Central, emissora pública vinculada ao governo de Goiás e afiliada à TV Cultura.

O auge de seu sucesso e movimentando multidões em suas apresentações, Marília Mendonça morreu ontem (5) aos 26 anos após sofrer um acidente de avião. Ela se deslocava para a cidade de Caratinga (MG) onde faria um show à noite. Todos os cinco tripulantes morreram. Além da cantora sertaneja e de seu tio, estavam na aeronave seu produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana. Investigações para apurar as causas do acidente já estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica.

A morte da cantora comoveu a comunidade de artistas e também diversas autoridades brasileiras, que deixaram mensagens de pesar nas redes sociais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto oficial de três dias. A cantora deixa seu filho Léo, que fará dois anos no próximo mês. Ele é fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff, de quem se separou em setembro deste ano.

O velório teve início por volta de 13h. Ônibus com equipes de vários artistas estacionaram nos arredores do ginásio. Marcaram presença no velório outros nomes do ritmo sertanejo como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano e Di Paullo e Paulino. Foram recebidas coroas de flores assinadas por Zezé di Camargo, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

Houve orações. Maiara e Maraisa cantaram o sucesso "Esqueça-me se for capaz", gravada em parceria com Marília Mendonça. Henrique e Juliano também fizeram sua homenagem com a música “Flor e o beija-flor”. Do lado de fora do ginásio, fãs se reuniram e entoaram diversas canções.