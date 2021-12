Agência Brasil amplia oferta de conteúdos em inglês e espanhol

A Agência Brasil aprimorou o Serviço de Língua Estrangeira com o objetivo de oferecer cada vez mais conteúdos aos leitores. Desde o dia 26 de novembro, a agência de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ampliou a oferta de reportagens em inglês e espanhol por meio da contratação da ferramenta Google Neural Machine Translation.

Todas as matérias produzidas diariamente pela equipe da Agência Brasil passaram a ser traduzidas automaticamente para os dois idiomas. Desde então, a busca por esses conteúdos aumentou 81% em relação à semana anterior nos acessos em conteúdo em inglês e 162% nos acessos em conteúdo em espanhol.

“Notamos que desde o início das traduções o acesso a esses conteúdos aumentou significativamente, o que revela o interesse dos leitores estrangeiros pelas nossas notícias”, destaca a diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista

Para o diretor presidente, Glen Valente, a ideia é que todos os veículos da Empresa Brasil de Comunicação sejam cada vez mais relevantes e atuais. “Temos de nos aperfeiçoar e caminhar para a inovação, relevância e prestação de serviços com credibilidade, seja em português ou em outras línguas”.

A Agência Brasil conta com uma equipe de cinco profissionais que atuam na tradução e edição de conteúdos em língua estrangeira. “A ideia é aliar o uso da ferramenta à expertise dos tradutores e aprimorar cada vez mais o Serviço de Língua Estrangeira”, explica a gerente executiva da Agência Brasil, Juliana Andrade.

Atualmente, a Agência Brasil publica, por mês, mais de 1.500 matérias em português. De acordo com a gerente de Redação, Bruna Saniele, “a tradução automatizada de conteúdos confere maior alcance e relevância à Agência Brasil“.

Segundo o gerente executivo de Tecnologia da Informação da EBC, Gilvani Moletta, o sistema de inteligência artificial utilizado permite adaptações e aprimoramentos para que o conteúdo traduzido esteja cada vez mais próximo da matéria original. Com isso, eventuais ajustes poderão ser feitos. "Com o decorrer da utilização uma das características fundamentais da IA (inteligência artificial) é o aprendizado a partir das revisões utilizadas no ciberespaço, além da possibilidade de permitir correções manuais. Essa é uma diferença fundamental da tecnologia que estamos utilizando face às ferramentas dos sites de tradução automatizada."

O objetivo é expandir o serviço de tradução para outros idiomas, como francês, italiano e alemão, como ressalta a diretora de Jornalismo. “A ideia é passar a credibilidade que já existe nos conteúdos em português para as publicações em outros idiomas”, afirma Sirlei Batista.

A Agência Brasil produz diariamente amplo material jornalístico entre matérias, reportagens, fotografias e vídeos. Os conteúdos ficam disponíveis para serem republicados gratuitamente, desde que citada a fonte. Atualmente, as notícias da Agência Brasil são reproduzidas por milhares de sites e veículos impressos, fazendo com que suas informações cheguem a milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Em 2021, a Agência Brasil completou 31 anos de história.