Bombeiros fazem mais de 600 resgates em praias do RJ no fim de semana

O Corpo de Bombeiros fez 632 resgates nas praias do estado do Rio no primeiro fim de semana do verão. A maior parte ocorreu na área do Grupamento Marítimo de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio, que resgatou mais de 200 pessoas.

Além disso, os bombeiros ajudaram 100 crianças perdidas na orla fluminense a reencontrar seus responsáveis.

Até março, a corporação realiza a Operação Verão 2021/2022, com um reforço das ações de prevenção e salvamento marítimo em todo o estado, já que, nesta época, há aumento da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias.