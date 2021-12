Governo de São Paulo inicia Operação Réveillon e Verão 2022

O governo de São Paulo lançou ontem (22) a Operação Réveillon e Verão 2022 com o objetivo de reforçar o atendimento, monitoramento e fiscalização nas rodovias paulistas. A operação se estende até o dia 6 de março.

Para o final de ano, de 21 de dezembro até 3 de janeiro, na Operação Réveillon, a previsão é que mais de 5 milhões de veículos passem pelos quatro principais corredores rodoviários que ligam a capital aos municípios do interior e litoral paulista, regulados pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Para as rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a previsão é de que passem mais 2,8 milhões de veículos.

De acordo com a Artesp, a orientação para evitar congestionamentos é de que os motoristas evitem os horários de maior movimento.

Para a semana do Natal, o trânsito deve ficar intenso na sexta-feira (24), das 15h às 19h, no sábado (25), das 8h às 13h, e segunda-feira (27), das 12h às 20h.

Já na semana do ano-novo, a maior movimentação de veículos deve ser na quinta-feira (30), das 16h às 19h e na sexta-feira (31), das 9h ao meio-dia.

No retorno à capital no domingo (2), a expectativa é de trânsito intenso das 11h até as 22h. Os motoristas podem ainda se planejar utilizando informações de tráfego das rodovias, disponíveis nos sites das concessionárias. Além disso, mensagens com orientações serão veiculadas nos painéis eletrônicos (PMVs) distribuídos pela malha concedida.

“A expectativa é que as rodovias estejam bem movimentadas durante esse período de festas de final de ano, no entanto, já estamos preparados para atender a alta demanda e oferecer todas as condições para viagens mais seguras e confortáveis e, se houver necessidade de uma assistência rápida, as equipes estarão de prontidão para oferecê-la”, afirmou o diretor-geral da Artesp. Milton Persoli.

Além dos reforços operacionais e de fiscalização, as rodovias estaduais contarão com o uso drones, que permitem às equipes de campo um melhor tempo de resposta e tomadas de decisões, além câmeras de fiscalização, que abastecem os centros operacionais 24 horas por dia, e 551 sensores de tráfego. As rodovias administradas pelo DER e as concedidas, sob fiscalização da Artesp, contam com recursos operacionais como guinchos, veículos de inspeção e ambulâncias.

Movimento

Para o período do Natal, de 21 até 27 de dezembro, a expectativa é de que 580 mil de veículos passem pelo Sistema Castello-Raposo. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 698 mil veículos. Já na Ayrton Senna – Carvalho Pinto são esperados 815 mil veículos (nos dois sentidos). No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a concessionária que administra o trecho espera que 474 mil veículos sigam em direção ao litoral.

No ano-novo, de 28 dezembro até 3 de janeiro, a expectativa de veículos no Sistema Castello-Raposo é de 510 mil veículos. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 602 mil veículos. Já na Ayrton Senna – Carvalho Pinto são esperados 776 mil veículos (nos dois sentidos). No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a expectativa é que 648 mil veículos sigam em direção ao litoral.

Anchieta-Imigrantes

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o movimento de veículos no Natal deve aumentar na tarde de sexta-feira (24), quando está prevista a implantação da Operação Descida 7X3, e das 16h às 3h do sábado (25). O mesmo esquema deve voltar a ser implantado no SAI na manhã de sábado (25), das 8h às 20h e no domingo (26), das 9h às 12h. A volta deve ser intensificada no fim da tarde de domingo (26), dia em que está prevista a implantação da Operação Subida 2X8, das 18h às 21h.

De acordo com as informações, este esquema deverá ser montado também na segunda (27), das 11h às 3h da terça-feira (28). No ano-novo, a operação descida tem início na terça-feira (28), com fluxo de veículos das 9h às 19h. A maior movimentação de carros está prevista para quinta-feira (30) das 8h até a meia-noite e na sexta-feira (31) ao longo de todo o dia. Na volta, a previsão é de trânsito no final de tarde de sábado (1) a partir das 17h, quando será implementado a Operação Subida 2x8.