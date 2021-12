Ministério das Comunicações divulga ações em estande na SNCT 2021

O Ministério das Comunicações inauguraram hoje (6) o espaço de exibição e visitação criado na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2021, que ocorre de 3 a 10 de dezembro em Brasília, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

Segundo informou a pasta em nota, programas e iniciativas de ampliação da conectividade e digitalização no Brasil fazem parte do acervo exposto. Com o leilão da quinta geração de internet móvel, o 5G, o Brasil terá uma ampliação geral dos serviços de internet móvel, segundo informou o secretário de Telecomunicações do ministério, Artur Coimbra, à Agência Brasil.

As palestras e debates da SNCT 2021 nesta segunda-feira (6) estão focadas em iniciativas ambientais e na pesquisa e desenvolvimento de soluções sustentáveis para os mares. Mais cedo foram feitas palestras sobre o clima e sobre o projeto Ciência no Mar, do Ministério da Ciência e Tecnologia - parte do Plano Nacional para a Década da Ciência Oceânica.

Museu de rádio

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também estará presente no evento. Em um espaço especial que simula um estúdio de rádio antigo, o Museu da Rádio Nacional - que normalmente é exposto nos corredores da empresa - convida os visitantes a conhecerem uma estação analógica de ondas de radiofrequência.

Palco de diversas inovações do século passado, como as novelas e os boletins informativos, o museu traz equipamentos e informações sobre uma era quando televisão e internet sequer eram cogitadas, e o único meio de comunicação - o rádio - instigava a imaginação dos ouvintes.

Em contraste com as peças históricas, a EBC apresenta um estúdio moderno de transmissão parecido com o que é usado no informativo diário A Voz do Brasil, onde visitantes podem assistir explicações de técnicos e operadores sobre todo o processo de colocar o mais antigo boletim de notícias da América Latina no ar diariamente.

Sobre o evento, o presidente da EBC, Glen Valente, afirmou que a participação da empresa na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia "é muito importante para mostrar o jornalismo factual com cobertura e transmissões ao vivo. Além disso, iremos levar um pouco da história da comunicação pública com peças do nosso acervo.”

Sobre o evento

A 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a participação de 169 instituições públicas e privadas de 312 municípios brasileiros. O evento tem 6.284 atividades agendadas e vai do dia 3 ao dia 10 de dezembro.

A programação completa de eventos pode ser encontrada aqui.

Assista na TV Brasil: