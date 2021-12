Rádio Nacional premia vencedores do Festival Nacional do Alto Solimões

A Rádio Nacional do Alto Solimões, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), premiou, neste (11), os vencedores do festival de música promovido pela rádio da Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Dez músicas inéditas, de autoria de músicos, compositores, arranjadores e intérpretes da região, chegaram à final do concurso e foram apresentadas em show no auditório Amazônia Régia, em Tabatinga (AM). Esta foi a edição do Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões, que abriu inscrições em agosto e recebeu canções em português, espanhol e em idiomas indígenas.

Reveja a transmissão da final do Festival da Rádio Nacional do Alto Solimões.

Vencedores

O prêmio de Melhor Música em Português ficou com A força de uma mulher, de autoria e interpretação de Dinho Brawn. Também coube à torcida de Dinho Brawn o prêmio de Torcida Mais Animada da noite de apresentações, seguindo a tradição dos antigos festivais de música de reconhecer o finalista que mais mobilizou a audiência.

Já a vencedora na categoria Melhor Música em Espanhol foi a música La isla de la fantasia, composta por Luis Carlos Ramos Gomez e interpretada pela banda Inshiridos del Amazonas. A canção também recebeu o prêmio de Melhor Letra, na opinião do júri técnico. A música conta a história a lenda sobre uma ilha que fica em frente à cidade de Letícia, cidade colombiana que faz fronteira com Tabatinga, e que estaria em cima de uma jiboia adormecida. A crença na região é, se a cobra gigante acordar, a ilha desaparecerá.

Ouça as dez finalistas do Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões.

Melhor intérprete

Os jurados elegeram o colombiano Yerit Pineda, que cantou a finalista Mar, como o Melhor Intérprete desta edição. Pineda, que começou a tocar instrumentos como flauta, percussão e violino aos sete anos de idade, em Leticia (que faz fronteira com Tabatinga), é influenciado por ritmos brasileiros, como bossa nova e forró, em suas composições.

Melhor Música em Idioma Indígena

A categoria Melhor Música em Idioma Indígena foi vencida pela banda Etchire Maguta (em português, semente de jenipapo), que apresentou a música Ngu'nucuãgu, no idioma Ticuna (clã de mutum, em português, uma referência ao sistema de nações e clãs que o povo Ticuna se organizam). Esta foi a primeira participação do grupo cultural no festival do Alto Solimões (assista a apresentação de um trecho da música vencedora).

Melhor música

E a música escolhida pelo público como a melhor entre as finalistas foi Pirarucu, de Rômulo Vate, Elwis Guitar e Gabryel Jorge, interpretada pelo grupo Olho D’Água. A canção recebeu 51% dos votos (3.289) e faturou o prêmio de Música Mais Votada pela Internet. A votação online começou no dia e terminou horas antes do início do festival (15h no horário local, e 17h no horário de Brasília). No total, foram 6.400 votos.

As finalistas foram selecionadas por uma comissão julgadora, formada por pessoas com notório saber musical. Todas as canções finalistas foram veiculadas na programação da Rádio Nacional do Alto Solimões desde o anúncio das selecionadas, em outubro. Além de anunciar os vencedores, a apresentação de também celebrou os 15 anos da Rádio Nacional do Alto Solimões, cujo aniversário é a na próxima -feira (15).