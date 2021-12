Rio monta bloqueios para evitar entrada de ônibus fretados na cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro montou um esquema com três pontos de bloqueio para impedir a entrada de ônibus e vans fretados na cidade. Os pontos começaram a funcionar hoje (30) e estão localizados no Trevo das Missões, no Trevo das Margaridas e na saída da estrada Rio-Santos. O bloqueio termina na madrugada do dia 1° de janeiro.

A ação conjunta das secretarias de Ordem Pública (Seop) e dos Transportes (SMTR) tem apoio da Polícia Militar e do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro). A Seop informou que além dos bloqueios está sendo feito o patrulhamento com veículos pela cidade.

Para desestimular a ida de pessoas amanhã (31) para a Praia de Copacabana, o esquema de transportes foi modificado e o metrô vai parar de funcionar às 20h e só voltará a operar às 7h do dia 1º. Também não será permitida a circulação de ônibus coletivo no bairro.

Já o trânsito de carros estará suspenso a partir das 19h desta sexta-feira, inclusive para carros de aplicativos, e só será permitido a moradores e hóspedes ingressarem no bairro até as 22h, tanto em veículos próprios como em táxis.

O estacionamento na orla dos bairros de Copacabana e do Leme também não será permitido a partir das 18h de hoje. Ao todo 87 reboques serão empregados contra irregularidades.

PRF

Nesta quinta-feira começou também a Operação Ano Novo 2022 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado do Rio de Janeiro. Nesse período, o policiamento ostensivo será reforçado em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A intenção da PRF, é garantir aos usuários das rodovias federais fluminenses mais segurança e fluidez do trânsito.

“Será dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF”, informou a corporação.

De acordo com a PRF, o período do fim de ano tem como característica o aumento do fluxo de veículos com usuários circulando pelas rodovias federais para diversos destinos e isto deve se repetir, mesmo que o feriado do dia 1º tenha caído em um sábado.

Operação Égide

Junto à Operação Ano Novo 2022, a PRF continua com a Operação Égide, que começou em 1º de outubro de 2021 e faz parte do planejamento institucional para a repressão ao crime nas rodovias federais. As ações da Égide têm como foco o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também o tráfico de drogas e armas nas rodovias federais fluminenses.