Theatro Municipal traz de volta a Visita Brincada neste sábado

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro traz de volta, neste final de ano, a Visita Brincada, projeto que une aprendizado e diversão. A programação será deste sábado (11) será em dois horários: 10h e 12h.

As visitas brincadas são recheadas de histórias. Neste mês de dezembro, um dos destaques é a peça O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. Enquanto as educadoras do Municipal contam a fábula de um dos mais tradicionais balés de repertório do mundo, o pianista Murilo Emerenciano toca, ao vivo, a música do popular compositor russo.

Em seguida, os convidados são encaminhados para uma visita guiada e terão a oportunidade de conhecer bem de perto um dos mais importantes teatros do país. Depois, no hall de entrada, poderão transformar esse aprendizado em brincadeira, com jogos de memória e de tabuleiro e colocando colorido em desenhos.

Para participar, é necessário fazer a inscrição via formulário. A entrada é gratuita para crianças e jovens entre 5 e 12 anos de idade, mas as vagas são limitadas. A classificação é livre. Para adultos o ingresso custa preço R$ 10.

Para evitar aglomeração no local, o visitante deve chegar ao teatro com 20 minutos de antecedência para pagamento e retirada do ingresso. Será obrigatória, na entrada, a comprovação da vacinação contra a covid-19. Para crianças e jovens, a comprovação será realizada de acordo com a faixa etária, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia criativa do Rio de Janeiro (SECECRJ), à qual o Theatro Municipal está vinculado.