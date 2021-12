TV Brasil é finalista do Prêmio Reduto Jornalístico de Comunicação

O Repórter São Paulo, telejornal local da TV Brasil em São Paulo, é finalista da terceira edição do Prêmio Reduto Jornalístico de Comunicação. O programa concorre na categoria Melhor Telejornal Local por indicação do público. A votação vai até amanhã (14).

A apresentadora do programa, Vívian Costa, destaca que estar entre os finalistas é resultado de muito trabalho com uma equipe talentosa e incrível. “A indicação é a confirmação da importância do telejornalismo comunitário, ou seja, local, pois as pessoas se sentem representadas no Repórter São Paulo.”

Com linguagem direta na abordagem dos assuntos que fazem parte do dia a dia da população da capital paulista, o Repórter São Paulo contribui para a difusão da cultura local, prestação de serviço e na criação de vínculos com a comunidade. Segundo o gerente de Redação de Rádio e TV em São Paulo, Luiz Antônio Malavolta, a TV Brasil faz um telejornal local focado na prestação de serviço ao telespectador. “A votação que o Repórter São Paulo recebeu mostra a importância do jornalismo local e o seu vínculo com a comunidade”, afirma.

Em sua terceira edição, o prêmio Reduto Jornalístico de Comunicação é realizado pelo perfil Reduto Jornalístico, que cobre as atividades do jornalismo no país. Os finalistas são escolhidos entre os mais indicados pelo público. Para votar, basta acessar até amanhã a publicação da categoria “Melhor Telejornal Local”, comentando o nome do programa e emissora: “Repórter São Paulo – TV Brasil”. Os escolhidos serão anunciados na quarta-feira (15).

