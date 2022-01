Artistas e políticos lamentam morte de Elza Soares

Poucos minutos depois da confirmação da morte da cantora Elza Soares, artistas, políticos e anônimos começaram a manifestar sua tristeza e lamentar a partida daquela que está na história como uma das maiores cantoras do Brasil. Elza morreu hoje (20), de causas naturais, aos 91 anos de idade. Coincidentemente, a cantora faleceu no dia em que se completa 39 anos da morte do seu ex-marido, o jogador de futebol Mané Garrincha.

A Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba de coração da cantora, anunciou luto de três dias. “Em nome do presidente Flávio Santos e do vice-presidente Luiz Claudio Ribeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, profundamente consternada, anuncia luto de 3 dias em virtude do falecimento da nossa grande eterna deusa, Elza Soares. O ensaio do próximo sábado está cancelado”, anunciou em nota oficial. A Mocidade chegou a homenagear Elza em seu samba enredo no carnaval de 2020.

A cantora Maria Rita chamou a morte de Elza de “perda facilmente estimável”. “Uma perda facilmente estimável: descansa uma das maiores do nosso país, representante da resistência e resiliência de seu povo. Dona Elza, missão cumprida! E agora começa a nossa missão: celebrá-la sempre! Que seja recebida em festa, essa incrível mulher de Luz…!”.

A sambista Leci Brandão afirmou que Elza é uma referência como artista e mulher. “Quanta tristeza! A nossa DIVA Elza Soares fez sua passagem hoje. A Voz do Milênio, Elza é uma referência de mulher, artista e ser humano. Elza é eterna! Eu agradeço por sua passagem iluminada nesse mundo. Que Olorum a receba em festa...”.

Já Caetano Veloso chamou Elza de “uma concentração extraordinária de energia e talento no organismo da cultura brasileira”. Gal Costa postou o trecho de um show onde ela e Elza dividiram o palco e cantaram abraçadas. O rapper Mano Brown disse: “A voz do milênio, vá em paz Elza Soares”.

Também rapper, Emicida agradeceu a Elza por sua contribuição neste mundo e postou uma foto sua com a cantora. “Obrigado por ser imensa. E através da sua imensidão ensinar que é sempre tempo de brilhar! Obrigado pelo respeito, carinho e risadas. Cada encontro foi único. Que a terra lhe seja leve Elza Soares. Que o universo receba com luz e festa a voz do milênio!”, disse.

O músico Lobão, que conheceu Elza ainda na década de 1980 e sempre mostrou carinho, admiração e amizade pela cantora em seus livros e entrevistas, também se manifestou nas redes sociais. “Acabo de receber uma notícia simplesmente devastadora: minha madrinha, minha amiga, uma das maiores cantoras do mundo, Elza Soares nos deixou hoje”.

A atriz Taís Araújo, que interpretou Elza no cinema, também se manifestou. “Dura na queda, nos ensinou a levantar a cabeça a cada tombo e depois seguir”, disse.

O Flamengo, clube de coração de Elza, também lamentou a morte da cantora nas redes sociais. O clube, em suas condolências, lembrou a coincidência nas datas da morte de Elza e Garrincha. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da magnífica cantora Elza Soares. Rubro-negra de coração, ela nos deixa no mesmo dia em que o craque Garrincha, seu grande amor, se foi há 39 anos”.

Políticos também lamentam morte da cantora

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou luto oficial de três dias na capital fluminense. Em sua rede social prestou homenagem à cantora “Mulher! Guerreira! Elza vive!”.

O governador de São Paulo, João Dória, também prestou sua solidariedade a todos que sofrem com a notícia. “Com a morte de Elza Soares, o Brasil perde uma mulher admirável. Elza era a voz do talento e do ritmo da música brasileira. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs”.

Guilherme Boulos, político do PSOL e candidato à Presidência da República em 2018 e ao governo de São Paulo em 2020, chamou Elza de “síntese de um país construído por mulheres negras e fortes”. “Fez tudo e mais um pouco pela nossa música e nossa cultura. Vá em paz, gigante!”.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) disse que “Perdemos hoje uma das maiores cantoras de todos os tempos, a voz de um Brasil que é liberdade, potência e beleza. Descanse em paz, Elza Soares. Obrigado por tudo”.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também rendeu suas homenagens. “Elza Soares leva consigo uma parte da nossa história. Uma parte imensa da cultura e da construção do nosso povo. Foi através dela que brasileiros e brasileiras cantaram, dançaram, resistiram! É triste, dói. Mas no final das contas, ela ficará aqui, em nós. Elza Soares vive!”, afirmou.