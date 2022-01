Audiência da TV Brasil é maior em janeiro

A TV Brasil alcança números de audiência ainda maiores em janeiro. Com médias de mais de meio ponto de audiência no início do ano (resultado consolidado das praças do DF, Rio e SP) o canal tem constado entre as emissoras mais assistidas em cada um desses locais, seja na média diária, seja nas faixas de programação.

A faixa de novela da TV Brasil agradou o público, contando com audiência de aproximadamente 7 milhões de pessoas, chegando a marcar mais de 2.91 em São Paulo, 3.52 no Distrito Federal e 2.77 no Rio de Janeiro em pontos de audiência. Os últimos capítulos renderam aproximadamente 2 pontos de média de audiência ao canal, no consolidado das praças.

A novela Os Dez Mandamentos abriu espaço para a estreia de A Escrava Isaura, mais um sucesso da teledramaturgia nacional, na adaptação livre do romance de Bernardo Guimarães, em um roteiro que retrata parte da história do Brasil. A novela é exibida sempre das 20h às 21h, de segunda a sexta. Nos primeiros capítulos contou com mais de 500 mil telespectadores, apenas nas praças DF, RIO e SP, chegando a marcar picos de audiência de 1 ponto em SP e RJ e quase 2 pontos no DF.

A novela também é transmitida para todo o país por meio das TVs por assinatura, parabólicas digitais e pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Veja como sintonizar.