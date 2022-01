CCBB Rio comemora Dia do Compositor com homenagem a Pixinguinha

O Programa CCBB Educativo – Arte & Educação, do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), comemora amanhã (15) o Dia do Compositor, com programação gratuita para todas as idades, inspirada no repertório de Pixinguinha. O cantor e compositor é considerado o principal nome da música popular brasileira e seus trabalhos influenciaram a consolidação do chorinho.

De acordo com levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a música brasileira mais regravada no país é Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha, que superou Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. Até abril do ano passado, Carinhoso tinha 411 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad e era a canção mais escolhida por intérpretes de todo o país. Aquarela do Brasil tinha 409 e ocupava a segunda posição no ranking. Em setembro de 2020, as duas músicas lideravam a lista das mais gravadas, com 404 gravações cada.

As atrações do Dia do Compositor no CCBB RJ começam às 11h. O local tem capacidade para 20 pessoas, que devem fazer agendamento prévio na plataforma Eventim. Será emitido apenas um ingresso por CPF. A atividade faz parte do projeto Patrimônio e Memória do Programa CCBB Educativo Arte & Educação. A proposta é comemorar datas que marcam o calendário brasileiro, como oportunidade de revisar narrativas e fortalecer vínculos da população com a cultura nacional.

Férias

Durante as férias escolares, ainda é tempo de aproveitar a atividade "Lugar de Criação”, que acontece às sextas, sábados e domingos, às 15h. São vivências para todos os públicos, com ações artísticas de criação e mediação cultural que estimulam o convívio e o diálogo com as artes e temas da atualidade.

A capacidade é para 20 pessoas, sendo cinco núcleos familiares de até quatro pessoas cada, mediante agendamento pelo site eventim.com.br e bilheteria do CCBB RJ. Para a atividade é emitido apenas um ingresso por CPF. O representante poderá ser acompanhado por até três pessoas da família, com o mesmo ingresso. A duração é de uma hora e a classificação indicativa livre e recomendada para maiores de 3 anos.

Amanhã (15), será realizada a Oficina de Saberes, seguindo-se a Oficina de Artes, no dia 16, os Jogos de Arte, no dia 22, e as Oficinas de Histórias, no dia 29.

A capacidade é para 20 pessoas, mediante agendamento prévio na Eventim. A duração prevista é de uma hora, com classificação livre e recomendação das atividades para maiores de três anos.

Visitas

São destaques ainda na programação educativa visitas mediadas presenciais às exposições em cartaz no CCBB-Rio, entre elas Leandro Erlich: A tensão e Ideias: O Legado de Morandi. As visitas patrimoniais de longa permanência oferecem os percursos: Museu Banco do Brasil, Galeria de Valores e O Banco do Brasil e sua História.

Nas visitas mediadas presenciais, os educadores se juntam ao público para dialogar, trocar ideias, compartilhar impressões sobre as obras. As visitas mediadas se estenderão até 22 de janeiro e acontecem aos domingos, segundas, quartas e sextas, às 10h, 12h e às 16h, e às quintas e sábados, às 10h e 12h. As visitas patrimoniais são realizadas às quartas-feiras, às 12h, e aos domingos, às 16h. A capacidade é para dez pessoas, mediante agendamento prévio. As atividades são recomendadas para crianças maiores de cinco anos.

O Programa CCBB Educativo – Arte & Educação desenvolve ações que estimulam a experiência, criação, investigação e reflexão por meio de processos pedagógicos, artísticos e curatoriais (metodologias de trabalho). Todo mês são oferecidas visitas educativas, cursos, oficinas, encontros e práticas culturais.

As atividades dialogam com a programação do CCBB e destinam-se a todos os públicos, reunindo ações inclusivas e afirmativas para estreitar as relações com a comunidade escolar, educadores, pessoas com deficiência, famílias, organizações não governamentais, movimentos sociais, profissionais dos campos da arte, cultura e demais interessados.

A programação completa está disponível no site www.ccbbeducativo.com.