Mostra Sesc de Cinema abre etapa estadual em São Paulo

Com oito longas-metragens e 31 curtas de cineastas paulistas, começa nesta quinta-feira (13) a etapa estadual da 4ª Mostra Sesc de Cinema. O evento nacional foi realizado em novembro. Os filmes ficam disponíveis gratuitamente até o dia 26 deste mês. O objetivo da iniciativa é estimular a produção nacional independente.



“A ideia é difundir filmes que não tiveram chance de circular comercialmente. Só são aceitas inscrições de filmes que não foram para os cinemas comerciais, para que o público tenha acesso a eles”, disse a assistente de cinema da Gerência de Ação Cultural do Sesc Cecília De Nichile. A mostra recebeu cerca de 420 inscrições de realizadores no estado.



Cecília explicou que a curadoria, da qual fez parte, buscou um conjunto de filmes que expressasse a diversidade da produção contemporânea do estado. Ela disse que as obras selecionadas refletem o que o país está passando. “Em São Paulo, temos filmes que falam sobre questões de raça, questões LGBTQIA+, questões sobre música e arte. Essa adversidade é tanto estética, quanto temática também”, afirmou.



Entre as obras em cartaz, é possível conferir também homenagens a personagens da cultura brasileira como o maestro, professor, musicólogo e compositor José Siqueira de Lima; a escritora Adelaide Carraro e o bailarino e coreógrafo Marcos Abranches. A lista de filmes disponíveis pode ser encontrada no site do Sesc São Paulo.

Por ser digital, a mostra está disponível para todo o Brasil. “Até voltamos a receber pessoas na sala do Cine Sesc [Rua Augusta], que está aberto, porém, como a mostra foi pensada muito antes de forma digital, foi mantida na plataforma”, informou Cecília.