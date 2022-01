Mais de 2 mil famílias são atingidas por cheias de rios em Marabá

Mais de 2,2 mil famílias encontram-se desabrigadas ou desalojadas em Marabá, no sudeste do Pará, em decorrência das enchentes dos rios Tocantins e Itacaiúnas, que já se encontram com seis metros a mais que o nível normal.

Das famílias afetadas, 527 estão desabrigadas e 1.061 desalojadas. Mais 346 pessoas ficaram ilhadas em andares superiores e resistiam em sair de suas residências, segundo informações da Defesa Civil local divulgadas (15).

A prefeitura disse montado 15 abrigos para receber os atingidos e que realiza a distribuição de cestas básicas. O governo do Pará enviou força-tarefa, composta por policiais militares e bombeiros, para cadastrar as famílias atingidas, a fim de que tenham direito a um salário mínimo de auxílio.

Devido a um volume atípico de chuvas para esta época do ano, o rio Tocantins, um dos maiores do país, encontra-se com o nível de água muito acima do normal, provocando enchentes e afetando a população de quatro estados.